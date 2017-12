Association militant pour la défense des animaux, Peta a choisi de frapper un grand coup à Paris durant ces fêtes de fin d'année. Pour faire passer leur message, les militants n'ont pas hésité à diffuser des affiches géantes sur lesquelles on peut voir la gueule d'un chien mort et rôti servi sur un plat de fruits, à l'image de ce qui peut se faire avec les les dindes notamment.





L'image, forte, est accompagnée de la mention: "Si vous ne pourriez pas manger un chien, pourquoi manger une dinde ? Changez de tradition: devenez vegan"





Le but de cette action coup de poing est évidemment de sensibiliser le public sur la manière dont sont élevées et tuées les malheureuses dindes, l'inciter à éviter de consommer de la viande durant les réveillons des fêtes de fin d'année, et, en allant plus loin, à refuser de consommer de la viande.