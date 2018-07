La catastrophe naturelle a fait 23 blessés. Selon les experts, l'explosion a été causée par la coulée de lave dans l'océan, qui a fait exploser de la roche fondue à travers le toit du bateau de croisière au large de la plus grande île de l'archipel.L'Institut d'études géologiques des États-Unis a expliqué que ce genre d'explosions pouvait se produire lorsque la lave, qui a une température de plus de 1.000 degrés Celsius, pénètre dans une mer beaucoup plus froide.Malgré cet accident, les tours opérateurs hawaïens ont décidé de maintenir leurs excursions en bateau pour observer les éruptions du volcan.