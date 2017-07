Tsargrad TV, une chaîne de télévision russe décrite par son fondateur comme étant le "Fox News russe", est prête à tout pour chasser les homosexuels de Russie.

Elle propose ainsi aux homosexuels un aller simple à l'étranger.

"Encore récemment, la Californie - qui est par ailleurs l'Etat le plus libéral des USA - a proposé de faciliter l'accès à une carte verte pour les pervers russes. L'équipe de Tsargrad TV est prête à payer un aller simple à quiconque voudrait émigrer et pourrait prouver via un certificat médical qu'il est sodomite ou a d'autres formes de perversion. Nous voulons vraiment que vous quittiez le pays et que vous alliez dans un endroit où vous pourrez commettre vos péchés ouvertement" , peut-on entendre dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux cette semaine.

Un sexologue a tout de même expliqué qu'il était impossible d'obtenir ce certificat médical puisque l'homosexualité n'est pas assimilée à une maladie, explique la BBC.

Bien entendu, ces propos violents et choquants ont rapidement fait le tour de la toile. Certains Russes les approuvant, d'autres les condamnant.

Tsargrad TV n'en est pas à son premier fait d'armes. Lors de l'élection présidentielle française, elle avait d'ailleurs traité Emmanuel Macron de "sodomite".

Cette chaîne, dirigée par un partisan de Vladimir Poutine, contribue à promouvoir les valeurs chrétiennes orthodoxes en Russie. Un quart des Russes regarderait ses programmes selon la chaîne elle-même.

Le média Novaïa Gazeta rapportait il y a quelque temps que les autorités tchétchènes avaient construit plusieurs camps où des homosexuels étaient emprisonnés et torturés. Le but? Dénoncer d'autres homosexuels pour les contraindre à quitter le territoire ou pire, être battu à mort.

L'organisation Amnesty International en Russie avait demandé aux autorités russes de vérifier ces allégations. Mais Amnesty International confirmait en tout cas que la communauté homosexuelle est persécutée quotidiennement en Tchétchénie.