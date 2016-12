Le média a pu se procurer la vidéo du moment où le camion-bélier fonce dans le Village de Noël lors de l'attentat de Berlin.

C'est en réalité une dashcam, une caméra embarquée à l'intérieur d'une voiture, qui a permis d'immortaliser les tristes événements. Au début de la séquence, on aperçoit le camion s'engouffrer dans le marché de Noël puis quelques instants plus tard, on peut voir des gens qui fuient en masse les lieux du drame.