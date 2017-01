Une famille irakienne a été empêchée d'embarquer à bord d'un vol vers New York à partir du Caire après un décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans, ont indiqué des responsables de l'aéroport.

Un couple et leurs deux enfants qui avaient réservé des billets sur un vol de la compagnie EgyptAir ont été informés qu'ils ne pouvaient pas embarquer en raison des nouvelles règles en vigueur aux Etats-Unis, ont indiqué à l'AFP ces responsables.

Selon eux, cette famille disposait cependant de visas pour les Etats-Unis.

La Maison Blanche a annoncé vendredi avoir interdit pendant trois mois l'arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Exception sera faite pour les ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.

Le président Donald Trump justifie cette mesure controversée en affirmant qu'elle vise à lutter contre les "terroristes islamistes radicaux".

La mesure a été très critiquée par les démocrates ainsi que par des organisations de défense des libertés civiles et des droits de l'Homme.

Les responsables de la compagnie EgyptAir n'étaient pas joignables immédiatement pour commenter et le site de la compagnie ne donnait aucune précision sur les nouvelles règles en vigueur pour les voyages aux Etats-Unis.