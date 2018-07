Une flottille internationale s'approchait samedi de la bande de Gaza sous blocus israélien, où elle pourrait commencer à arriver dimanche, a déclaré un des organisateurs de cette opération.

Le premier des trois bateaux constituant cette "Flottille de la liberté", qui a quitté Palerme en Sicile le 21 juillet, l'"Awda" (le "Retour" en arabe), pourrait parvenir au large des côtes de ce territoire dès dimanche, a estimé dans un mail adressé samedi à l'AFP Pierre Stambul, le coprésident de l'Union juive pour la paix.

Ce dernier, qui n'est pas à bord de cette flottille, a précisé qu'environ 40 militants originaires de 15 pays, dont deux Français, participaient à cette opération.

Comme au cours des précédentes tentatives de passer au travers du blocus, ces embarcations devraient être stoppées par la marine israélienne puis emmenées dans un port israélien.

D'après une vidéo mise en ligne samedi d'un des bateaux par Richard Sudan, de Press TV UK (Iran), un des plus petits d'entre eux a abandonné l'opération à la suite d'un "problème" non précisé et il n'en reste donc plus que deux en route.

Israël a rouvert partiellement mardi le terminal par où transitent les marchandises vers la bande de Gaza, fermé depuis deux semaines en représailles à l'envoi d'engins incendiaires vers le territoire israélien à partir de cette enclave palestinienne.

Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier entre la bande de Gaza et Israël pour notamment dénoncer le blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à Gaza.

Au moins 157 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis cette date. Un soldat israélien a également péri.