Selon plusieurs médias américains, une femme était à l'origine des tirs au siège de Youtube (Google) en Californie. Selon la police, quatre personnes ont été blessées.

"Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill", l'adresse du siège du groupe, a twitté la police de San Bruno dans la banlieue de San Francisco

La police locale a réalisé un point presse en début d'après-midi (heure locale). Elle a confirmé que le tireur présumé était une femme. Celle-ci est décédée sur les lieux des faits. Elle pourrait s'être suicidée, en tirant sur sa propre personne, a indiqué Ed Barberini, le chef de la police de San Bruno, aux journalistes. Cette hypothèse fait en tout cas l'objet d'une enquête.

D'après un témoin indirect de la scène cité par CNN, "une femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier". Il ne s'agirait pas d'une fusillade visant un grand nombre de personnes, selon cette même source qui a gardé l'anonymat.

Les femmes sont très rarement les auteurs des très nombreuses fusillades qui ont lieu chaque année aux Etats-Unis.

"Nous sommes en relation avec les autorités et nous fournirons les informations officielles quand elles seront disponibles", avait indiqué de son côté Google Communication dans un Tweet.

L'attaque se serait produite dans "une cour intérieure" où les employés déjeunent habituellement. Certains travailleurs croyaient à un tremblement de terre à cause du bruit et de la foule qui courait.

Une employée de YouTube, qui a souhaité garder l'anonymat, a indiqué également sur CNN qu'elle se trouvait "en vidéo conférence" lorsque l'attaque est survenue. Elle a évoqué les gens qui "se sont soudainement mis à courir et à crier" en ajoutant que les personnes présentes sur le campus se sont efforcées de quitter le bâtiment le plus vite possible. "Il y a plein de sorties. Donc plein de personnes ont pu sortir", a-t-elle encore ajouté.

Les images diffusées par les télévisions américaines montraient des employés sortant les mains sur la tête pour être ensuite fouillés au corps par des policiers. De nombreuses voitures de police et de pompiers circulaient autour du campus, qui se trouve au sud de San Francisco. Plus de 1.700 personnes travaillent quotidiennement sur le campus.

La Ville de San Bruno avait confirmé avoir reçu un nombre important d'appels au 911.

Le président Donald Trump a indiqué sur Twitter avoir été tenu informé des événements. "Nos pensées et nos prières sont avec toutes les personnes impliquées", a-t-il écrit. "Merci à nos phénoménaux officiers des forces de l'ordre et aux secouristes qui sont actuellement sur place".