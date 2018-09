Ex-Miss Bagdad et Miss Irak, elle était au volant d'une Porsche blanche décapotable lorsque deux motards se sont portés à sa hauteur pour la cribler de balles, rapportent, notamment, leet leLa jeune femme de 22 ans totalisait 2,7 millions d'abonnés sur Instagram et faisait figure d'influenceuse importante dans son pays, avec ses publications accompagnées de photos glamours.Sa disparition crée l'émoi en Irak alors que mercredi, déjà, la mission de l'ONU en Irak avait fait part de son inquiétude après l'assassinat d'une militante des droits de l'homme dans le sud du pays. Le mois dernier, deux femmes actives dans le secteur de la beauté dans la capitale irakienne étaient décédées, toutes deux à leur domicile et à une semaine d'intervalle.