Monde En France (et en Belgique), le problème des déserts médicaux, des endroits mal pourvus en médecins, est bien souvent dénoncé. La plupart des jeunes médecins choisissant de s'installer dans les grandes villes.

A 30 ans, Hélène Verdon a décidé de faire l'inverse puisque depuis mai 2018, cette médecin généraliste est partie sillonnée les routes de France avec "Bertha", le surnom de son camping-car au gré des remplacements.

Depuis son départ, le 20 mai dernier, la jeune médecin a vu du pays et donc des patients puisqu'elle est partie de Binic (Côtes-d'Armor), elle a travaillé dans la Somme, les Vosges et elle va désormais découvrir la Bourgogne, la Drôme, l'Isère, la Savoie ou encore les Bouches-du-Rhône...

"Il y a tellement de déserts médicaux que je tombe dedans. Je pense que l'on est tous pareil. On a tous peur de l'inconnu. Ça permet justement de découvrir les choses en se disant : 'Mince, je pensais que c'était nul, que ça ne me correspondait pas'. Et puis, finalement, on y trouve un intérêt, et pour nous, et pour le patient", explique-t-elle sur Europe 1.

A Gy, en Haute-Saône, une commune de 1.000 habitants où "il n'est pas facile de trouver des remplaçants" selon une riveraine, on espère que l'initiative d'Hélène Verdon encouragera les autres jeunes médecins à se lancer.