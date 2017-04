Une nouvelle planète vient d’entrer dans le cercle très fermé des astres susceptibles d’héberger la vie au-delà du système solaire.

Cette petite merveille, appelée LHS 1140b, a été débusquée autour d’une étoile de la constellation de la Baleine, située à une distance de 40 années-lumière de la Terre (une année-lumière équivalant à 9.460 milliards de km). Cette cousine de notre planète a de nombreux atouts, comme sa proximité avec son étoile hôte, c’est-à-dire son soleil. La présence de cette étoile autorise la présence d’eau à sa surface, élément indispensable à toute forme de vie. Son rayon fait 1,4 fois celui de la Terre et elle est 6 fois plus massive. Les astronomes ont aussi remarqué qu’elle est rocheuse, comme la Terre : pile-poil ce que les scientifiques recherchent. "On a bon espoir qu’elle ait une atmosphère", ajoute Xavier Bonfils, astronome du CNRS à l’Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble. En février, des astronomes avaient annoncé la découverte de sept planètes de la taille de la Terre, dont trois d’entre elles pourraient abriter des océans d’eau liquide, orbitant autour d’une étoile naine TRAPPIST-1. Un système prometteur que "LHS 1140b rejoint dans le haut du tableau".