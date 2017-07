Une jeune mannequin prénommée Khulood défraye la chronique pour être apparue en minijupe dans le fort historique d'Ushayqir, en Arabie saoudite.

Une photo publiée récemment sur Snapchat par la principale intéressée la montre en train de marcher dans les rues vêtue d'un crop top et d'une jupe courte dévoilant ses jambes, explique la BBC.

Cela a aussitôt engendré une polémique dans le pays entre ceux qui réclamaient son arrestation pour avoir enfreint le code vestimentaire très strict de la région et ceux qui louaient son courage. "Nous devons respecter les lois. En France, le niqab est interdit. En Arabie saoudite, les abayas font partie des lois du royaume", explique un internaute. D'autres pointent le fait que Melania Trump - et Michelle Obama avant elle - sont apparues en Arabie saoudite la tête dénudée et que ça n'avait pas posé de soucis. "Si elle avait été étrangère, on aurait loué la beauté de sa taille et de ses yeux. Mais parce qu'elle est Saoudienne, ils demandent son arrestation", se plaint une internaute.

Dans ce pays, les femmes doivent porter l'abaya, une longue robe couvrant tout le corps.

Les autorités de la région ont demandé à la police de prendre des mesures à l'encontre de la jeune femme. La police religieuse est en outre en contact avec les autorités d'Ushayqir et suivent l'affaire de près.

Cette région est d'autant plus conservatrice qu'il s'agit du berceau du wahhabisme qui prône une lecture de l'islam très rigoriste.