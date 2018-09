A l'ouest du Canada, une tornade de feu a surpris les pompiers. Aux prises avec les flammes, une membre de la brigade a diffusé des images de son combat sur son compte Instagram.

M. C. Schidlowsky est pompière au Canada et dimanche dernier, elle était en intervention en Colombie-Britannique pour faire face à une tornade de feu., il se forme lorsque de l'air chaud de l'incendie à hauteur du sol entre en contact avec un air plus frais en altitude.

Sur son compte Instagram, la jeune pompière a diffusé une vidéo dans laquelle on voit ses collègues lutter contre la force des vents, qui aspirent la lance à incendie qu'ils utilisaient pour circonscrire les flammes.

Elle précise que le phénomène, appelé firenado de la contraction entre fire (feu) et tornado (tornade), "a détruit notre ligne. Des bouts de bois ont été projetés sur nous pendant 45 minutes et la tornade a lancé notre tuyau à plus de 30 mètres dans les airs, avant de le faire fondre"

Considéré "certainement comme une première" par la pompière, le phénomène a fait en outre monter les flammes à plus de 60 mètres de hauteur comme elle l'explique dans son post, "mais la fumée était trop épaisse pour que cela soit clairement visible sur la vidéo".