Diego Heijnen a vécu un véritable cauchemar lundi soir. Sa voiture, une VW Golf R blanche, a été volée... en quelques secondes. Sur la vidéo de surveillance, on aperçoit le voleur s'approcher de la voiture avant de la déverrouiller avec, à première vue, une tablette. Ensuite, il prend place dans le véhicule et s'en va.





Ce vol a été effectué à Venlo, une petite ville du Limbourg néerlandais.





Ceci remet peut-être en cause l'option "key less", proposée en option dans ce style de voiture. Elle permet d'ouvrir la voiture et d'allumer le moteur sans actionner la clef à distance.