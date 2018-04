Ce vendredi, la Maison Blanche a publié une photo rassemblant tous les nouveaux stagiaires embauchés pour le printemps autour du président Donald Trump.

Un détail assez frappant est apparent : la diversité n'est pas une priorité à Washington. 85 des 90 jeunes ont la peau blanche.

Pour rappel, 40% des habitants des Etats-Unis n'ont pas la peau blanche. La sélection des stagiaires ne représente donc pas ce pourcentage.

L'image a été bombardée de critiques. Lors des mandats d'Obama, l'équilibre entre les blancs et les autres était plus fort.

Cela ne signifie pas que le recrutement de l'administration de Donald Trump est discriminatoire. Il est possible que les gens de couleur de peau autre que blanche ne souhaitent pas travailler pour Trump.

Mais ce n'est pas la première fois que le manque de diversité pose question. Pour rappel, Omarosa Maningault Newman a démissionné en décembre de son poste de Directeur des communications. "En tant que seule femme afro-américaine à la Maison Blanche, j'ai vu des choses qui me mettaient mal à l'aise et me touchaient profondément sur le plan émotionnel", rapporte Het Laatste Nieuws.