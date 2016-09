USA: le même homme de 28 ans recherché pour les attaques à New York et dans le New Jersey

Monde

Le jeune Américain d'origine afghane recherché pour l'explosion de Manhattan samedi soir l'est également pour celle de Seaside Park, survenue sur le parcours d'une course à pied samedi dans le New Jersey, a indiqué lundi la police.

L'homme recherché a été identifié comme étant Ahmad Khan Rahami, 28 ans, résident de la ville d'Elizabeth, tout près de l'aéroport de Newark dans le New Jersey, à une vingtaine de kilomètres de New York.

L'attaque de Seaside Park, à une centaine de kilomètres d'Elizabeth, a eu lieu samedi matin: une bombe artisanale a explosé sur le parcours d'une course à pied organisée par les US Marines. Elle n'a pas fait de victimes car la course avait été retardée, avait expliqué samedi un porte-parole du procureur local.

Des engins explosifs ont également été retrouvés dimanche soir à Elizabeth, dans l'une des gares qu'empruntent les passagers qui se rendent à l'aéroport.

La police n'a pas précisé si le même homme pouvait également être recherché pour cet incident, mais la connexion entre les différents évènements semble de plus en plus probable.

Plus tôt lundi, les autorités avaient déjà indiqué rechercher M. Rahami pour l'explosion qui a secoué samedi vers 20H30 le quartier huppé et très animé de Chelsea, faisant 29 blessés.

Un deuxième engin explosif similaire, une cocotte-minute reliée à des fils électriques et un téléphone portable, a été également retrouvé quelques rues plus loin. Cette seconde bombe artisanale n'avait pas explosé.