USA: le suspect des attaques de New York et du New Jersey a été blessé et arrêté

Monde

Le suspect des attaques à la bombe samedi à Manhattan et dans le New Jersey a été arrêté lundi, selon les médias américains.

Il s'agit d'Ahmad Khan Rahami, un Afghan de 28 ans naturalisé américain, résidant à Elizabeth, dans le New Jersey, tout près de New York. Il a été arrêté dans la ville de Linden, à une quinzaine de kilomètres de d'Elizabeth, après un échange de coups de feu avec la police, selon les chaînes NBC et CNN.

Il "n'était pas sur le radar" de la police locale, a affirmé Chris Bollwage, le maire de la ville du New Jersey où il vivait.

Il est soupçonné à la fois pour l'explosion survenue samedi soir dans le quartier très animé de Chelsea, à Manhattan, qui a fait 29 blessés, et pour la bombe artisanale placée sur le parcours d'une course à pied organisée par les US Marines samedi matin à Seaside Park, dans le New Jersey.

Cette bombe n'a pas fait de victimes, le départ de la course ayant été retardé.

D'autres engins explosifs ont été retrouvés ce week-end à New York et dans le New Jersey qui n'ont pas explosé: un tout près du site de l'explosion de Chelsea, similaire à celui qui a fait 29 blessés, et d'autres dans le New Jersey, dont l'un dans l'une des gares proches de l'aéroport de Newark, situé près d'Elizabeth.

Ces informations rendent de plus en plus crédible la thèse d'attentats islamistes multiples. Ce serait la première fois depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui avaient fait près de 3.000 morts. Les Etats-Unis en ont commémoré il y a huit jours le 15e anniversaire de ces événements.

Le suspect des attaques de New York et du New Jersey blessé lors de son arrestation (CNN)

Le suspect arrêté lundi a été blessé dans la fusillade qui a mené à son interpellation, selon des images diffusées par CNN.

La chaîne d'informations a diffusé des images vidéo montrant l'homme, Ahmad Khan Rahami, identifié comme un Américain d'origine afghane, étendu sur un brancard avec une blessure au bras droit, avant d'être porté dans une ambulance. L'arrestation a eu lieu à Linden, dans le New Jersey, non loin de la ville d'Elizabeth où il réside.

Aucun autre individu recherché, selon le maire de la ville

La police ne recherche pas d'autre individu pour l'attentat de New York après l'arrestation lundi d'un Américain d'origine afghane, a affirmé le maire de New York, Bill de Blasio, laissant supposer que le suspect aurait agi seul dans la mégalopole.

"Nous ne recherchons pas d'autre individu à ce stade", a déclaré le maire lors d'une conférence de presse. L'édile a aussi précisé ne disposer d'aucune information sur une éventuelle "cellule" terroriste opérant dans la ville. L'homme de 28 ans arrêté lundi, Ahmad Khan Rahami, est aussi soupçonné d'être à l'origine d'un autre attentat à la bombe samedi matin à Seaside Park dans le New Jersey.

Un dispositif d'alerte sur mobile mis en oeuvre lors des attentats

Des millions d'Américains ont reçu lundi en même temps un message sur leur téléphone portable leur annonçant que le FBI et la police recherchaient un certain Ahmad Khan Rahami, 28 ans, principal suspect de l'attaque à la bombe à New York samedi. Ce message est le résultat d'un système d'alertes d'urgence du public spécifique aux équipements mobiles (WEA) et dont le but est d'avertir les populations d'une région donnée d'un danger imminent.

Il a été mis en place en 2012 mais c'est la première fois qu'il était utilisé dans le cas d'attentats.

Obama appelle à ne pas "succomber à la peur"

Le président américain Barack Obama a appelé lundi à ne pas "succomber à la peur" après des attentats perpétrés ce week-end aux Etats-Unis, promettant que "justice (sera) faite". Les assaillants "essaient de tuer des innocents mais ils veulent susciter la peur (...) et changer la manière dont nous vivons pour saper nos valeurs", a déclaré M. Obama depuis New York, où il doit participer à l'Assemblée générale de l'ONU.

"Donc même si nous devons être vigilants et offensifs pour empêcher ces actes insensés et faire en sorte de retrouver leurs auteurs pour les juger, nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens pour nous assurer que nous ne succombons pas à cette peur", a-t-il ajouté.

Le président américain a précisé toutefois qu'il n'y avait "pour le moment aucun lien" entre les attentats dans le New Jersey et à New York, pour lesquels un Américain d'origine afghane a été arrêté lundi, et l'attaque à l'arme blanche survenue samedi dans le Minnesota, qui a été revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique et dont l'auteur est mort.

"Pour le moment, nous ne voyons pas de lien entre cet incident et ce qui est arrivé ici à New York et dans le New Jersey", a affirmé M. Obama.

"Les djihadistes continuent de perdre du terrain en Irak et en Syrie", a réaffirmé le président, en rappelant qu'il allait rencontrer ce lundi le Premier ministre Haider al-Abadi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU afin de "soutenir cet élan".