USA: une explosion entendue dans une gare du New Jersey (VIDEO)

Une explosion a eu lieu lundi matin dans la gare d'Elizabeth dans le New Jersey, où un paquet suspect avait été découvert, d'après les informations relayées par différentes médias américains.

L'explosion aurait eu lieu lorsque le colis a été examiné par un robot démineur, selon l'agence Bloomberg. D'après le maire d'Elizabeth, J. Christian Bollwage, le robot démineur était occupé à découper le paquet lorsque celui-ci a explosé. Il contenait cinq bombes artisanales, selon les médias.

Dimanche soir, un colis suspect a été repéré aux abords de la gare d'Elizabeth, dans le New Jersey, a indiqué lors d'un point de presse le maire de la ville, J. Christian Bollwage. Selon lui, les deux passants qui ont, les premiers, repéré le colis, ont aperçu des fils électriques et un tuyau métallique. La gare d'Elizabeth a été fermée et le trafic ferroviaire interrompu, a indiqué dimanche, sur son compte Twitter, la régie des transports du New Jersey (New Jersey Transit). La ville d'Elizabeth est relativement proche de Staten Island et du Verazzano Bridge.