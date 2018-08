Ainsi, le point le plus haut de Suède, la pointe nord du mont Kebnekaise a perdu son titre, mercredi, au profit de la pointe sud de la même montagne.



Le New-York Times rapporte qu'il y a un mois, la pointe sud était encore mesurée à 2 101 mètres d'altitude, soit 4 mètres au-dessus de sa petite soeur du sud. Mardi, seuls une vingtaine de centimètres les séparaient encore, et, mercredi, les glaces et la neige avaient suffisament fondu pour faire basculer le record.

"Nous mesurerons encore plus tard cet été quand la fonte sera terminée", explique Gunhild Rosqvist, cheffe de la station de recherche Tarfala. "Dans un mois, nous saurons à quel point c'est grave", précise-t-elle.

Mesuré pour la première fois en 1880, le point atteignait les 2 123 mètres. Depuis 1995, il perdait presque un mètre par an. Cette année, le décompte est déjà bien au-delà.

Cependant, la pointe nord pourrait regagner son titre dans les prochaines années, grâce aux neiges accumulées durant l'hiver.