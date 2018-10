La scène a fait le tour de la toile et suscité l'indignation. Quelques jours plus tard, Deslie Gayle a accepté de se confier à ITV News. "Je voyage beaucoup et personne ne m'a jamais parlé comme ça. Je suis choquée. Je suis contrariée par la façon dont la situation a été gérée. Je me sens vraiment mal. Je suis déprimée. Je me demande ce que j'ai fait de mal. "





Deslie Gayle a perdu son mari il y a un an. Sa fille voulait lui remonter le moral en l'emmenant en Espagne.









Un homme l'a agressée avant le décollage de l'avion. Le personnel n'a pas fait descendre de l'appareil l'auteur des propos mais a proposé à la victime de changer de place.