Dès 9 heures, ce mardi, les Souverains et leurs invités se sont rendus à Molenbeek, au centre de création Lavallée (voir ci-contre). Le président, enthousiaste face à tant de projets, de réseaux et d’entreprises développées à Molenbeek, a déclaré, en évoquant le sujet des attentats : "La pire des choses serait d’assimiler ce qui s’est passé aux quartiers dans leur ensemble et dire que Molenbeek, c’est forcément des mauvais événements, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas juste. Parce que ceux qui y vivent n’ont rien à voir avec ce qui s’est passé." (...)