Le premier tour de l'élection française a été fortement suivi en Belgique, à commencer par Alex Vizorek et Bernard Yerlès.

Alex Vizorek: "On a évité un Fillon - Le Pen"

"Quand je vois les résultats de ce premier tour, je suis plutôt content. C'est le deuxième tour qu'on nous annonçait depuis des mois. J'étais vraiment inquiet de voir passer Francois Fillon et Marine Le Pen. J'en avais des bouffées de chaleur. Ça aurait vraiment été le choix du diable. J'aurais eu du mal à vivre dans une France qui ne représente pas les valeurs auxquelles je tiens. Avec Emmanuel Macron, on va vers une solution de compromis. Je pense d'ailleurs bien que c'est lui qui passera au second tour."

Bernard Yerles : "J'espérais quelque chose de nouveau"

"Mon sentiment à l'issue de ce premier tour? Je suis déçu. J'espérais vraiment quelque chose de nouveau qui aurait pu redynamiser la société française. En choisissant Emmanuel Macron, on s'inscrit dans la continuité. C'est un candidat des médias à l'image "Kennedienne". Si Marine Le Pen passe au second tour, l'heure est grave. Mais, il faudra se plier au choix de la démocratie. Ce que je vois, et que j'ai vu en allant voter, c'est que les Français continuent d'être concernés et de s'intéresser à l'avenir de leur pays. Moi, personnellement, j'étais plus sensible aux idées de Mélenchon qui voulait notamment faire la part belle à la culture. Aussi, en tant qu'acteur qui vit entre la France et la Belgique, je tiens à ce qu'on puisse passer d'un pays à l'autre avec une certaine aisance."