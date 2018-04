© esa

La galaxie d'Andromede, vue par Gaia

C'est ce que l'Agence spatiale européenne vient de dévoiler ce mercredi midi. À l’aide des observations du satellite Gaia, des astronomes belges et européens ont cartographié les positions et mouvements de plus d’un milliard d’étoiles. Un milliard 300 millions pour être précis ! Désormais, dès ce midi, le grand public peut littéralement se plonger dans notre Voie lactée, s'entourer à 360° et en trois dimensions, de ces étoiles plus ou moins lointaines, via des modules de réalité virtuelle, conçus par l'ESA à partir des données récoltées par Gaia.Au niveau scientifique, la publication de cette "carte au trésor" va bien plus loin : "j'ai déjà mon casque de réalité virtuelle pour les conférences que je donnerai, mais ce que j'attends plutôt ce sont des colonnes de chiffres, s'amuse Dimitri Pourbaix, astrophysicien à l'Université libre de Bruxelles, et investigateur principal belge pour Gaia. Pour lui, il y aura "un avant et un après Gaia." "Pour les astronomes du monde entier, c'est comme, pour les biologistes, se voir offrir le décodage d'une partie significative du génome humain. Pour tous les astronomes, c'est le début d'une nouvelle manière de travailler", assure-t-il.Les astronomes ont dû attendre presque 20 ans pour assister à une nouvelle avancée marquante dans la cartographie de la Voie Lactée. " Ce mercredi midi, l'Agence Spatiale Européenne a ouvert les vannes du catalogue Gaia à la communaute astronomique, précise Dimitri Pourbaix. Pour la première fois, on va avoir la profondeur pour un très grand nombre d'étoiles. Depuis 1997, l'ESA, avec le satellite Hypparcos, a fourni la distance de 120 000 étoiles. Là, à midi, elle fournira la distance d'un milliard et 300 millions étoiles. La précision avec laquelle on connaîtra la distance sera 30 fois meilleure, mais on aura aussi beaucoup plus d'étoiles!" Donc, pour une fraction importante de notre galaxie, on pourra réellement positionner les étoiles en 3 dimensions et plus non seulement sur une carte en 2D comme on le faisait jusqu'ici."Mais selon l'ESA, ce milliard d'étoiles couvertes par les observations de Gaia, ce n'est encore qu'1 % de tout le contenu de la galaxie !"Pratiquement, poursuit Dimitri Pourbaix, avec Gaia, on pourra savoir si deux étoiles voisines qui ont le même éclat apparent ont une luminosité similaire parce que c'est le cas dans l'absolu, ou si c'est parce que l'une est plus près de nous, mais est plus faible par exemple. Si pour une étoile donnée, vous connaissez la distance et donc son éclat intrinsèque, vous pouvez savoir où elle en est dans son évolution : est-ce qu'elle est proche de la fin, au tout début de sa vie..."Les données fournies par Gaia peuvent aussi être la clé d'autres mystères de notre Univers : en effet, outre la distance par rapport à nous, le présent catalogue de Gaia contient aussi des mesures des vitesses et des directions des mouvements des étoiles durant leur trajet autour du centre de notre galaxie. "A partir du moment où vous avez la profondeur, mais en plus si vous savez comment les étoiles se déplacent dans la galaxie, vous pouvez commencer à regarder les étoiles et vous demander : est-ce qu'elles ont toujours été là, ou est-ce qu'elles sont, par exemple, les résidus de l'absorption d'une mini-galaxie par la nôtre ? Car peut voir ces résidus." Résultat : on va pouvoir étudier de façon plus précise quel est l'historique de notre galaxie. Il y a tout cet aspect archéo-astronomie qui peut être étudié. Les astronomes pourront retracer le parcours de chacune de ces étoiles sur plusieurs millions d'années dans le passé et prédire leurs trajectoires futures. Ainsi, ils pourront modéliser l’évolution de la forme des constellations stellaires au cours du temps, mais aussi étudier la rotation de notre galaxie.Autre avantage, indirect : Gaia sera aussi une aide dans la traque des exoplanètes. Il s'agit de ces fameuses planètes situées hors du système solaire et susceptibles d'accueillir la vie, du moins si elles sont à la bonne distance de l'étoile autour de laquelle elles orbitent. On dit alors qu'elles se trouvent dans la "zone habitable" de l'étoile. "Pour pouvoir identifier la zone habitable de l'étoile, il faut d'abord pouvoir identifier la nature de l'étoile, et pour cela, on a besoin de savoir explicitement à quelle distance elles se trouvent de nous. Si une étoile donnée est plus loin, elle est beaucoup brillante que l'on ne l'avait pensé, et ça donne une zone plus habitable plus large que prévu, par exemple. A partir de ce mercredi, les astronomes vont pouvoir réactualiser toutes leurs distances", indique Dimitri Pourbaix. On va se rendre compte que certains planètes qu'on pensait être dans la zone habitable n'y seront pas et inversement."Et, de façon étonnante, cette carte au trésor en 3D pourra aussi donner un coup de main à tous ceux qui essayent de protéger la Terre d'une chute potentielle d'astéroïde : "Gaia observe ce qui est loin mais aussi ce qui est très proche de nous, notre système solaire. Il y a 14 000 astéroïdes observés, dont on pourrait améliorer la connaissance de l'orbite ( trajectoire), et potentiellement réévaluer le risque de l'astéroïde, qui pourrait passer très voire trop près de la Terre."Concrètement, le satellite Gaia observe le ciel depuis 2014, et détecte des étoiles qui sont des millions de fois moins lumineuses que ce que l’on peut voir à l’oeil nu. Les distances des étoiles sont connues pour être difficiles à estimer. En effet, l’univers est vaste : l’étoile la plus proche du Soleil se situe 40.000 milliards de kilomètres ! Gaia est capable de mesurer les distances d'étoiles qui sont plus de cinq mille fois plus éloignées. La technique que ce satellite utilise nécessite des instruments dont la précision de mesure d’angle est comparable au diamètre d’un cheveu vu à une distance de mille kilomètres.Gaia tourne autour du Soleil à une distance d'1,5 million de kilomètres de la Terre, dans un endroit connu comme étant le point L2 de Lagrange. La sonde spatiale co-orbite avec la Terre autour du soleil. La mission Gaia se base sur des observations répétées des positions des étoiles dans deux champs de vision, détectant tout changement de mouvement d'un objet dans l'espace. Pour cela, la sonde tourne lentement, balayant ses deux télescopes optiques sur toute la sphère céleste pour faire 4 rotations complètes par jour.