Si la primaire de la gauche n'a pas réussi à mobiliser les foules, elle a en revanche connu quelques couacs et autres anecdotes.





Des électeurs votent deux fois

Plusieurs journalistes - dont une de Buzzfeed France - ont affirmé avoir pu voter deux fois.

La jeune femme s'est d'abord rendue dans le 20ème arrondissement pour voter une première fois. Elle n'était pas dans la liste électorale donc on l'a laissée voter sans lui demander de preuve d'inscription. Elle a donc tenté de voter dans un autre bureau qui a refusé son vote. Mais elle s'est rendue dans un troisième qui a accepté, comme elle l'affirme sur Twitter.

Deux journalistes du Monde expliquent avoir vécu la même expérience. "Après un déménagement et afin d'être sûres de pouvoir voter pour les élections, certaines personnes avaient fait part de leur changement d'adresse avant le 31 décembre 2016 et s'étaient vues attribuer un nouveau bureau de vote pour les scrutins à venir. Or, les changements ne seront effectifs qu'à partir du 1er mars. Elles étaient donc invitées à se rendre dans le nouveau bureau de vote pour participer à la primaire de la gauche. Problème : leur ancien bureau de vote les a, dans certains cas, également acceptées", peut-on lire sur le quotidien français. Les journalistes ont testé cette technique mais précisent avoir voté blanc pour ne pas influencer le résultat de l'élection.





Des votes pour François Hollande

A Tulle, située en Corrèze, fief de François Hollande, des électeurs ont voté pour le président sortant alors que celui-ci ne s'est même pas présenté. Une journaliste du Monde a ainsi expliqué que le socialiste avait récolté trois votes.





Un seul votant dans tout le village

Une autre journaliste du Monde, présente en Moselle, a expliqué qu'à Moyeuvre-Petite, seul un habitant a fait le déplacement pour la primaire. Le dépouillement a donc été ultra rapide. Autre conséquence : tout le monde a été mis au courant du vote du courageux qui avait opté pour Manuel Valls.