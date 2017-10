Il est ministre depuis six ans mais a réussi à s’imposer comme la figure du renouveau en Autriche : à tout juste 31 ans, Sebastian Kurz, de neuf ans le cadet d’un certain Emmanuel Macron, veut devenir le plus jeune dirigeant européen à l’issue des législatives de dimanche, quitte à s’allier à l’extrême droite.

"Je veux faire une politique sérieuse, pas promettre le pays de Cocagne", assure ce jeune homme au visage adolescent et à la voix toujours posée. "Il est temps" d’un changement, proclame son slogan.

Depuis qu’il s’est jeté à l’eau en mai, prenant la tête d’un parti conservateur (ÖVP) à bout de souffle et mettant fin à dix années de grande coalition avec la gauche, le Wunderwuzzi (enfant prodige) de la politique autrichienne a réalisé un sans-faute avec une communication parfaitement maîtrisée.

Il a multiplié les plateaux télé, tenant tête sans jamais perdre son sang-froid à ses principaux rivaux, le leader d’extrême droite Heinz-Christian Strache (FPÖ) et le chancelier social-démocrate Christian Kern, de 17 et 20 ans ses aînés, et qu’il devance de six à huit points dans les sondages.

Grand, le costume ajusté et les cheveux châtain clair invariablement coiffés en arrière, cet ancien patron de la puissante organisation de jeunesse de l’ÖVP a su ranimer la flamme des conservateurs en alliant une image de modernité et un discours de fermeté à l’égard de l’immigration.

Une coalition de M. Kurz avec le FPÖ est d’ailleurs considérée comme scénario le plus probable à l’issue du scrutin, leurs positions s’étant rapprochées au point que l’extrême droite a accusé le candidat conservateur de "plagier" son programme.

Une victoire ferait de M. Kurz le plus jeune dirigeant européen devant le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, élu en juin à l’âge de 38 ans.

À la différence d’Emmanuel Macron, Sebastian Kurz a pris le contrôle d’une formation existante qu’il a refaçonnée de sa main.