Pas un jour ne passe sans que le Maison-Blanche ne soit au cœur d’une petite ou grosse polémique, alimentée le plus souvent par le dérapage du président Trump ou de son administration, unis dans un même amateurisme depuis l’entrée en fonction du 45e président des États-Unis.

Or, Donald Trump s’est rarement comporté en président depuis le 20 janvier : son incapacité à faire régner l’ordre aussi bien à la Maison-Blanche qu’au sein du Parti républicain permet de douter de la capacité du milliardaire new-yorkais à réellement gouverner, d’autant qu’il semble passer plus de temps à jouer au golf qu’à la direction des affaires.

La récente saga Anthony Scaramucci est à cet égard éclairante. Appelé à la rescousse pour remettre de l’ordre dans la communication de la Maison-Blanche, il l’a au contraire dynamitée en deux temps trois mouvements.

À peine installé, il avait pris un malin plaisir à déverser son fiel sur des collaborateurs du président Trump auprès d’un journaliste du New Yorker. "Reince est un putain de schizophrène paranoïaque, un paranoïaque", avait-il notamment déclaré à propos du secrétaire général de la Maison-Blanche. Ce dernier n’en faisait ni une ni deux et tirait sa révérence.

Et si ce banquier se faisait fort de "virer tout le monde", c’est plutôt lui qui a pris la porte, volontairement ou poussé vers la sortie, le jour même où John Kelly, jusqu’à alors secrétaire d’État à la Sécurité intérieure, changeait de casquette en remplaçant Reince Priebus.

John Kelly aura du travail comme proche conseiller du président Trump, empêtré dans de nouvelles accusations qui ne le grandissent pas. Au contraire.

Donald Trump aurait dicté à son fils Donald Trump Jr. le récit qu’il a livré en juillet de sa rencontre avec une avocate russe en 2016, en pleine campagne électorale, fournissant donc une version qui ne correspond pas à la réalité.

Or, la Russie reste une épine dans le pied de Donald Trump alors qu’une enquête se penche sur les relations entre l’équipe Trump et la Russie de Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle.

Et puis, il y a encore ce gros mensonge concocté par la chaîne de télévision Fox News - totalement acquise à la cause du Républicain -, à la demande de l’équipe Trump à propos des conditions de l’assassinat d’un représentant démocrate voilà un an à Washington.

Trump rengaine son véto

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi, malgré ses réserves, les nouvelles sanctions économiques contre la Russie, adoptées par le Congrès pour punir Moscou de l’ingérence dans l’élection présidentielle américaine.

Ces sanctions , qui font également suite à l’annexion de la Crimée et aux ingérences russes en Ukraine, frappent notamment le secteur énergétique russe.

Outre une riposte immédiate des autorités russes, elles ont entraîné des critiques de l’Union européenne, qui craint pour son approvisionnement en gaz et dénonce une action unilatérale. L’exécutif américain n’avait pas caché ses réserves avant l’adoption des nouvelles sanctions par le Congrès, au moment où Washington tente de réchauffer ses relations très tendues avec Moscou. Mais les élus américains ont adopté leur texte la semaine dernière à la quasi-unanimité et Donald Trump a donc décidé de ne pas y opposer son veto, car le Congrès aurait pu facilement passer outre le non présidentiel en revotant son projet de loi à la majorité des deux tiers.