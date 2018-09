L'ONU a annoncé dimanche qu'elle s'efforçait de mettre en place un "pont aérien humanitaire médical" au Yémen pour évacuer les civils qui ne peuvent pas être traités dans ce pays en proie à un conflit dévastateur.

"Il s'agit d'aider les patients souffrant de cancers, de maladies chroniques et d'anomalies congénitales à recevoir le traitement dont ils sont besoin", a précisé dans un communiqué le Dr Nevio Zagaria, représentant de l'Organisation mondial de la santé (OMS) au Yémen. Une liste de douze maladies ou affections a été établie, parmi lesquelles les leucémies, les cancers de la thyroïde ou les "patients qui ont besoin de radiothérapie, d'une greffe de moelle osseuse ou d'une transplantation rénale", a précisé le Dr Zagaria.

La coordinatrice humanitaire des Nations unies pour le Yémen, Lise Grande, a signé samedi "une note verbale avec les autorités à Sanaa", afin de permettre de transférer, par avion spécial, ces patients "vers un établissement médical équipé pour recevoir de tels cas". Toujours selon son communiqué, l'OMS indique "travailler avec toutes les parties afin de confirmer les procédures opérationnelles pour ce pont aérien humanitaire". Celui-ci doit fonctionner dans un premier temps pendant une période d'essai de six mois. "Nous espérons que le premier vol sera prêt dès que possible", a déclaré le Dr Zagaria, précisant que "80% des patients choisis pour ce vol sont des femmes et des enfants dont le pont aérien est un des derniers espoirs".