La partie est presque finie pour Barack Obama, qui quittera la Maison-Blanche dans dix jours, le vendredi 20 janvier exactement.

Comme ses prédécesseurs, le président sortant a fait ses adieux à ses compatriotes, qu’il a dirigés pendant huit longues années.

Et c’est à Chicago, là même où il avait pu savourer ses triomphes de 2008 et de 2012, que Barack Obama devait délivrer ce discours d’un homme dont la popularité n’a pu empêcher l’élection de Donald Trump, l’antithèse parfaite du président sortant.

Le discours qu’il devait prononcer hier soir devant 22.000 supporters enthousiastes sur les bords du Lac Michigan devait être l’occasion pour le président sortant de baliser les huit années passées à la Maison-Blanche, entamées en pleine crise financière et terminées alors que les États-Unis ont retrouvé la prospérité. Le taux de chômage, par exemple, est aujourd’hui de 4,7 %, contre près de 8 % à la fin du mandat de George W. Bush.

L’un des points forts de cette présidence a bien entendu été l’élimination d’Oussama Ben Laden, en 2011, ou encore l’accord sur le nucléaire irakien ou encore l’accord de Paris sur le climat.

L’un des points faibles, ce fut l’incapacité de l’administration américaine de s’impliquer avec succès dans le dossier syrien.

L’un de ses échecs est de ne pas avoir réussi à imposer la fermeture de la prison de Guantanamo, comme il s’y était engagé lors de la campagne présidentielle de 2008.

Ce départ est toutefois teinté d’amertume pour le président démocrate, qui avait soutenu tant et plus son ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton lors de la dernière campagne présidentielle.

Cela pourrait le pousser à rester impliqué dans la politique et de contribuer à remodeler le parti démocrate afin d’en refaire une machine de guerre en vue des prochaines échéances électorales.

Son épouse Michelle, qui s’est révélée excellente aux côtés d’Hillary Clinton, pourrait-elle reprendre le flambeau ? L’hypothèse a pour l’instant été écartée.

Le couple Obama pourra en tout cas user de leur plus belle plume afin de publier leurs Mémoires sur ces huit années passées à la Maison-Blanche.

L’exercice pourrait leur rapporter à chacun quelques dizaines de millions de dollars.





Un loyer mensuel de 20.000 euros

Les Obama ne quitteront pas définitivement la capitale fédérale à leur départ de la Maison-Blanche : ils vont en effet emménager dans une maison située dans la banlieue cossue de Washington.

Bien entendu, à côté de la Maison-Blanche, la nouvelle demeure du couple Obama fait un peu cheap : à peine neuf chambres et huit salles de bain dans cette demeure construite en 1928 et évaluée à plus de 5 millions de dollars (plus de 5 millions d’euros).

Les Obama la louent - 20.000 dollars de loyer mensuel - car ils ne comptent pas s’éterniser à Washington DC, Barack Obama ne cachant pas son attachement pour sa ville natale de Chicago.

Les Obama vont en fait rester à Washington pendant quelques années le temps que Sasha, leur plus jeune fille, termine ses études secondaires.