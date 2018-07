Incroyable mais vrai. Des chercheurs coréens ont cloné la petite Milly. Leur objectif était aussi simple que scientifique. Ces derniers voulaient comprendre son code génétique responsable de sa si petite taille. Celle que l’on surnomme Miracle Milly est en effet si minuscule (quand elle est née, elle tenait dans une cuillère à café !) qu’elle est depuis 2012 dans le Guiness Book des Records. Elle détient à juste titre - avec ses 10 centimètres de hauteur et un poids de 450 grammes - le titre du chien vivant le plus petit du monde. Aujourd’hui âgée de six ans, sa maîtresse l’avait nourrie à l’aide d’un compte-gouttes toutes les deux heures.

100.000 dollars le clonage

Afin de comprendre comment un si petit chien peut vivre, des chercheurs coréens de la Sooam Biotech Research de Séoul ont voulu étudier son ADN. Résultat ? Avec l’accord de sa maîtresse, ils ont décidé de la cloner en implantant ses cellules dans l’ovule d’une chienne. En août 2017, la première portée de clone de Milly a donc vu le jour avec 12 chiots. Mais les scientifiques ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Et pour cause, ils ont poursuivi leurs recherches en allant jusqu’à 49 clones de Milly, au lieu des 10 initialement prévus. D’après le Guinness World Record, Milly devient ainsi la chienne la plus clonée au monde. Les résultats finaux de leurs recherches devraient donc bientôt être rendus public. En attendant, ces chercheurs coréens invitent la population - coréenne ou autre - à faire cloner son animal (mort ou vivant) pour la somme de… 100.000 dollars (environ 85.000 euros). Et oui, la science a un prix. Pour suivre ses aventures, rendez-vous sur son compte Facebook Miracle Milly.