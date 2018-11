Votre journal s'ouvre à un nouvel univers.

A partir de ce 1er décembre, votre quotidien préféré vous fait vivre une toute nouvelle expérience : la réalité augmentée. Grâce aux nouvelles technologies digitales, tant les articles, les photos que les publicités de votre journal pourront vous fournir de précieuses informations complémentaires. C’est l'une des technologies les plus en vogue du moment...

Comment cela fonctionne-t-il?

La réalité augmentée est une technologie qui permet d’intégrer de façon réaliste des éléments digitaux tels que vidéos, 3D… au sein d’un environnement réel. L'exemple le plus connu : Pokémon Go ! Le fait de voir Pikachu s'animer sur votre sofa, à travers l'écran de votre smartphone, c'eest de la réalité augmentée. Nous partons de ce même principe, mais en lui donnant une dimension journalistique. Cette nouvelle technologie apporte des informations clairement complémentaires au papier.

Une technologie révolutionnaire

A l’origine développée à des fins expérimentales dans l’armée, la réalité augmentée s’est très vite développée et touche aujourd’hui de nombreux domaines, tels que le cinéma et la télévision (studios virtuels, retransmissions sportives à 360°...), l’éducation et la culture (conservation du patrimoine, musées, outils d’apprentissage pédagogiques), le champ médical (modélisation 3D des organes, opérations chirurgicales à distance...), le tourisme (visite de sites) ou encore la presse écrite. Afin d’offrir à nos lecteurs la possibilité d’être encore mieux informés, où et quand ils veulent, nous proposons, dès ce 1er décembre, toute une série d’articles, de photos et de publicités enrichis de cette toute nouvelle technologie.

Vous pourrez ainsi, par exemple, visionner, via votre smartphone ou tablette, une bande-annonce d’un film critiqué dans nos pages, le dernier discours politique qui fait l’actu, le goal qui a permis la victoire à votre équipe de football préférée, ou encore la présentation en avant-première du nouveau modèle de la voiture de vos rêves…

Pour vivre tout cela, rendez-vous dans La DH, dès demain !

© DR





La réalité augmentée se compose de plusieurs éléments*:

Un appareil digital mobile : smartphone ou tablette.

Une App : Téléchargeable sur Google Play ou l’App Store, cette App scanne un marqueur de réalité augmentée présent dans un article, une photo ou encore une publicité.

Un marqueur : image ou symbole nécessitant une connexion internet. Une icône symbolisant la marque du développeur de l’App signale à l’utilisateur là où une expérience de réalité augmentée a été créée.