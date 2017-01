New-Tech On a testé le bouton connecté d’Amazon, qui commande en une seule pression. Bilan, très mitigé.

Le contexte

Amazon Dash. Non, le titan de l’e-commerce, dont on sait l’appétit pantagruélique à avaler tous les marchés, ne se lance pas dans la poudre à lessiver maison. Amazon Dash, c’est le nom de son dernier gadget connecté. Un bouton adhésif à coller chez vous, connecté à votre Wi-Fi, qui vous permet - littéralement - de commander des produits en un clic. Quels produits ? Pas tous, déjà. L’Amazon Dash est très segmentant puisqu’il va jusqu’à afficher le logo de la marque des produits qu’il est possible de commander ! Autrement dit : avec un Dash Signal, vous pourrez commander quelques dentifrices Signal, pas Oral-B. C’est vous qui déterminez lors de la mise en place du bouton (et de sa synchronisation avec votre réseau Wi-Fi) le produit couplé au bouton.

Pour le lancement tonitruant de l’objet aux States, où le chaland est moins rétif quant à l’immixtion des nouvelles technologies dans son quotidien, Amazon a pu convaincre plus de 200 marques de disposer de leur propre bouton Amazon Dash. Chez nous, une quarantaine de marques sont de la partie. Du Petit Marseillais à Finish en passant par Ariel, Simple Human, Gilette, Lipton, Huggies, Pampers, Whiskas ou… Durex.

Pour avoir accès à ce type de produit, il n’y a qu’un seul prérequis : il faut être membre Amazon Premium. Un sésame qui coûte 49 € par an, et qui ouvre l’accès à la gratuité des livraisons (peu importe le montant), garantit leur arrivée chez vous en un jour ouvré (ce qui est loin d’être respecté, pour les clients belges), vous donne un accès privilégié à certaines ventes Flash ainsi qu’un passe-droit vers la plateforme de streaming vidéo récemment lancée en Belgique, Amazon Prime Video.

Le test

Une fois nos deux Dash Button réceptionnés dans leur petit emballage en carton, le couplage est ultrasimple : avec l’appli Amazon, on synchronise le bouton en appuyant six secondes dessus. Plus qu’à entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et définir le produit couplé à la pression dudit bouton et vous y êtes ! On peut désormais placer le bouton (fourni avec un crochet en plastique noir mais aussi un adhésif repositionnable) dans un lieu stratégique : la partie supérieure de notre machine à laver (pour commander de la lessive) et le haut de la crédence de cuisine (pour les pastilles de lave-vaisselle).

On tente le coup, on arrive justement en fin de boîte de pastilles… Pression sur le bouton. Le smartphone tinte. Une notification nous informe que la commande a bien été passée. Et que, comme promis, les 4,99 € de prix du bouton sont bien déduits, dès la première commande. En cas de clic inopiné, il est possible de supprimer la commande. Et en cas d’enfant trop tenté de torturer le bouton, pas de crainte : vous aurez beau cliquer 50 fois sur le bouton, tant que la première commande n’aura pas été livrée, aucune commande multiple ne sera enregistrée.

Le verdict

La réception de notre commande ? Le colis ayant été acheminé durant les heures de bureau, une convocation chez bppost nous a été laissée dans la boîte aux lettres. On se retrouve donc dans la situation, au paroxysme de l’absurdité, de devoir presque poser un demi-RTT pour aller réceptionner nos pastilles de lave-vaisselle que l’épicerie du coin de la rue nous vend avec le sourire à tout moment, jusqu’à 21h...

C’est un peu cela, au final, Amazon Dash : la fainéantise consumériste poussée jusqu’à son paroxysme. Même si techniquement, c’est enfantin à mettre en place et parfaitement fonctionnel. Sur le plan du choix des références, c’est en revanche très pauvre : Amazon dispose d’infiniment plus de choix que les produits qu’il veut bien coupler à ses Dash. Sur le plan économique, le bouton a beau être gratuit dès la première commande, les produits ne sont pas souvent meilleur marché que dans nos grandes surfaces, tandis que d’un point de vue écologique, le Dash Button est un désastre… Qui plus est, qui veut épingler son chez-soi d’un paquet de boutons siglés à l’effigie de Scottex ou Mr Propre ?

Prix des consommables online: ça vaut rarement le coup !

Depuis quelques mois désormais, Amazon s’est donc mué en épicerie/droguerie. De là à dire que ses prix valent le détour… Petit comparatif très parlant, au moyen de 5 produits de la vie quotidienne.

Finish Powerball Set de 85 Pastilles Lave-vaisselle Tout en 1 : 14,66 € chez Colruyt/16,19 € chez Amazon.fr

Ariel Lessive Pods 3 en 1 Regular (boîte de 38 capsules) : 12,30 € chez Colruyt/14,80 € chez Amazon.fr

Petit Marseillais Baume de soin douche Nutrition Intense (flacon de 250 ml) : 2,41 € chez Carrefour/2,05 € chez Amazon (mais commande de trois unités obligatoire !)

Tube de dentifrice Signal White Now (75 ml) : 3,49 € chez Colruyt/2,3 € chez Amazon (mais commande de trois unités obligatoires !)

Boîte de mouchoirs Kleenex Original : 1,23 € chez Colruyt/1,88 chez Amazon.