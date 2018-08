L'IFA aura fermé ses volets depuis peu, les livraisons du Samsung Galaxy Note 9 seront en pleine bourre. Comme de coutume, Apple s'apprête à truster les spotlights de l'actu new-tech vers la mi-septembre. Le 12 septembre précisément, selon les dernières indiscrétions, notamment répercutées par Europe 1.

C'est à cette date, au toujours très récent Steve Jobs Theatre, l'auditorium de la marque à la pomme, que la keynote se tiendra, comme toujours, à 10 heures heure locale, soit 19 heures heure belge. Au menu ? La rumeur qui tourne depuis de nombreux mois semble avoir vu juste : il y sera plus que vraisemblablement question de trois nouveaux smartphones, ainsi que d'une nouvelle mouture d'Apple Watch.

Déclinaisons autour de l'iPhone X

Comme attendu, les trois nouveaux modèles seraient en fait des déclinaisons de l'iPhone X. Baptisés XS et XS Plus, les deux premiers seront munis d'un écran "OLED" de respectivement 5,8 et 6,5 pouces. Leur prix présumé: entre 800 et 900 euros pour le XS et environ 1000 pour le XS Plus. Le troisième, plus abordable (comptez de 600 à 700 euros), serait un iPhone plus traditionnel à écran LCD (comme le 8 et le 8 Plus) de 6,1 pouces : très probablement l'iPhone 9

L'événement, qui sera présidé par Tim Cook, ne sera pas le dernier rendez-vous 2018 de la pomme : Plus tard cet automne, la nouvelle génération d’iPad Pro avec écran borderless ainsi que les nouveaux MacBook Air et Mac Mini devraient être déflorés...