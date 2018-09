La marque à la Pomme a entériné le rachat de l'appli de reconnaissance musicale. Qu'elle videra de toute forme de publicité.

"Apple et Shazam partagent déjà une longue histoire. Shazam fut l’une des premières apps disponibles au lancement de l’App Store, et elle est devenue l’une des apps préférées des mélomanes du monde entier". C'est en ces mots qu'Oliver Schusser, Vice President d'Apple Music (le Spotify d'Apple), a officialisé le mariage attendu entre la marque pommée et l'application musicale, réputée pour sa fonctionnalité d'écoute et de reconnaissance de la musique diffusée autour des utilisateurs.

"Bientôt, l’app proposera cette expérience sans publicité à tous les utilisateurs, pour permettre à chacun de profiter du meilleur de Shazam, sans interruption", précise encore Apple, par voie de communiqué.

L’app Shazam a été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde, et elle est utilisée pour identifier plus de 20 millions de morceaux de musique chaque jour. Aucun montant officiel n'a été communiqué pour ce rachat, toutefois estimé par les spécialistes autour des 400 millions de dollars.