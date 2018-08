Par le biais d'une application dédiée et du streaming. Plus besoin de décodeur !

A l'échelle belge, c'est une première. Le câblo opérateur wallon VOO, ainsi que son petit cousin BeTV (ex-Canal+ Belgique) ajoutent une corde à leur arc de disponibilité : l'un comme l'autre arrivent sur les boîtiers Apple, les boxes multimédia équipées d'Android TV ainsi que les Smart TV (connectées à Internet) tournant sous le système d'exploitation de Google.

Concrètement, il ne sera donc plus nécessaire, pour les abonnés, de passer par le biais d'un décodeur pour accéder aux contenus de Voo ou Be : un boîtier multimédia type Apple TV ou Nvidia Shield suffira totalement à cet office. Idéal pour un second écran dans la foyer, par exemple...

Réflexion pivot de ce lancement : le fait que les télespecateurs du pays montent, de plus en plus, dans le grand bain du streaming depuis leur téléviseur. Aujourd’hui, 16 % des Belges regardent déjà régulièrement des contenus TV en streaming sur l'écran-roi. Est-ce la fin de l'hégémonie des décodeurs propriétaires des opérateurs ? Pas si vite, mais cette initiative ne sera pas la dernière du genre...