La loi Télécoms de 2012 a profondément métamorphosé le visage du marché de la téléphonie mobile en Belgique. Des prix en chute de 30 à 40 % , des clients libérés de rigoristes délais de résiliation et des frais qui allaient avec, une concurrence accrue et une nouvelle volatilité installée, le marché de l’abonnement GSM avait littéralement fait sa révolution. Au point qu’aujourd’hui, un opérateur national propose les appels illimités et un confortable forfait data pour 25 € par mois... Impensable il y a cinq ans !

Cette révolution mobile s’est, malheureusement, accompagnée d’un pantouflard statu quo, lorsqu’on regarde le marché du fixe résidentiel. Oui, le mobile a gagné en qualité, en concurrence et a chuté en prix. Mais dans le même temps, le fixe a augmenté ses tarifs et conforté l’emprise du duopole câblos vs DSL (VOO vs Proximus en Wallonie, Telenet vs Proximus en Flandre). Au point que les packs Télécoms pèsent pour beaucoup, disait encore l’Observatoire des prix à mi-décembre, dans l’inflation belge.

À y regarder de plus près, migrer ses services fixes (Internet, téléphonie, télévision digitale...) vers une autre crémerie est beaucoup trop fastidieux en Belgique. Contrairement à la procédure pour le mobile, c’est au client qu’il incombe de prévenir l’opérateur quitté de la fin du contrat. De préférence par recommandé. Souvent avec un préavis. Encore plus souvent avec une interruption de services mal coordonnée avec la reprise du nouvel opérateur...

Résultat ? Seulement 42 % des abonnés à un service Télécoms ont déjà changé d’opérateur fixe en Belgique. Beaucoup trop peu, sans faire injure à la qualité fournie par nos opérateurs et le sens de la fidélité du Belge : l’Europe flirte avec les 60 % !

Mais tout cela, c’est bientôt terminé, jure Alexander De Croo (Open VLD), ministre de l’Agenda numérique et des Télécoms. Sa solution repose en deux mots : Easy Switch."Actuellement, le consommateur est trop livré à lui-même pour changer d’opérateur, en ce qui concerne le fixe. Changer d’opérateur peut pourtant s’avérer très intéressant pour le consommateur, qui peut gagner jusqu’à 240 euros par an sur sa facture mais les écueils pratiques font que le changement n’a pas lieu au final."

L’arrêté royal Easy Switch du 6 septembre 2016 entrera en vigueur le 1er juillet.

Qu’instaurera-t-il ? Le nouvel opérateur recevra un mandat qui lui permettra de régler le changement d’opérateur pour vous ; vous devrez seulement préciser si vous souhaitez conserver votre numéro. Easy Switch réduira la durée de la coupure de services : le nouvel opérateur prend contact avec l’opérateur que vous quittez dès qu’il est prêt à vous fournir ; il règle l’arrêt des services et la résiliation du contrat chez l’opérateur quitté.

Exit, aussi, les risques de double facturation : l’opérateur quitté devra légalement cesser de vous facturer ses services au plus tard à la fin du jour qui suit le jour où il a été informé du changement. Qui plus est, Easy Switch obligera l’opérateur à vous proposer des horaires de passage de maximum une demi-journée - plus besoin de prendre une journée entière de congé.

Bref : une réforme dont notre stagnant marché, que l’ouverture du câble n’a pas (encore) impulsé comme certains l’espéraient, avait grand besoin. Entre cela et la mort du roaming en Europe en juin, l’été 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices, point de vue Télécoms...