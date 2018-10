Lundi 8 octobre, Facebook avait présenté un nouvel appareil connecté, du nom de Portal.

Le but du réseau social est avant tout de concurrencer Google, Amazon et Apple. Cet appareil est doté d'une webcam et d'un micro.

L'entreprise américaine a tenu à rassurer les futurs utilisateurs de Portal en matière de données privées. Facebook avait assuré que leur nouvel appareil ne récoltait pas les données: aucune donnée collectée par Portal – même l’historique des appels ou les données de consommation d’applications – ne sera utilisée pour cibler les utilisateurs avec de la publicité sur Facebook", expliquait le réseau social à Recode.

Le mardi 16 octobre, Facebook a directement contacté Recode afin de modifier quelque peu sa réponse. Le rectificatif de Facebook concerne l'usage des données privées... Ces dernières peuvent être récoltées et utilisées par Facebook dans le seul usage de cibler des publicités pour les utilisateurs. Un porte-parole de Facebook s'explique: "l’outil d’appel est bâti sur l’infrastructure de Messenger, donc quand vous passez un appel vidéo, nous collectons le même type d’information que sur les appareils équipés de Messenger. "Ces données, ce sont la durée et la fréquence de vos appels, mais aussi "d’autres données d’usage général, comme l’utilisation totale des applications, etc.".

Surprenant, vous avez dit ?