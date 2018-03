Le phénomène est nouveau et inquiète le secteur financier. De plus en plus de jeunes sont recrutés "dans leur environnement direct" par les fraudeurs qui recherchent constamment des mules financières, prévient Febelfin, la fédération du secteur bancaire en Belgique.

Comment cela se passe-t-il ? Les criminels, qui essaient par tous les moyens de blanchir de l’argent sale, contactent les jeunes via leurs canaux de prédilection tels qu’Instagram, avec la promesse de gagner de l’argent rapidement. "Les jeunes qui tombent dans le piège ne se rendent généralement pas compte qu’ils commettent un délit et mettent en jeu leur sécurité et celle de leur entourage", souligne Febelfin.