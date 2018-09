Apple a beau avoir amélioré Face ID sur la dernière fournée de ses terminaux mobiles, le système de reconnaissance faciale par caméra n'est pas infaillible...

C'est l'un des arguments marketing d'Apple : Face ID, le système de reconnaissance faciale embarqué sur les iPhone X, Xs, Xs Max et Xr est "encore plus sûr que Touch ID", le lecteur d'empreintes digitales embarqué dans le bouton Home. Vraiment ? En tout cas, les jumeaux Marko et Niko Martinovic, qui tiennent la chaîne YouTube LifeOfTwinz (et ressemblent d'ailleurs furieusement aux jumeaux de "Property Brothers", émission immo à découvrir sur Netflix), ont prouvé que, cette année encore, le système comportait des failles : l'iPhone Xs Max utilisé pour leur dernière vidéo n'est en effet pas en mesure de les distinguer, et se déverrouille systématiquement pour l'un comme pour l'autre.

Ils ont tenté de simplifier le travail du smartphone, en décidant de se laisser pousser la barbe ou d'utiliser une casquette. Rien n'y a fait : le déverrouillage a, à chaque fois, été opéré.

Bien entendu, les chances de se faire voler un terminal par un jumeau ou une jumelle sont infinitésimales. Mais ceci a, au moins, le mérite de rappeler aux consommateurs que la reconnaissance faciale, bien qu'en constante amélioration, reste faillible (ce qu'Apple n'a d'ailleurs jamais nié).

Les jumeaux Markovic n'en sont pas à leur coup d'essai : le Galaxy S9 de Samsung était tombé dans le même panneau que les derniers iPhone il y a quelques mois.