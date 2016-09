Du neuf sur la planète high-tech

New-Tech





Montres connectées : l’industrie insiste

On nous l’avait vendu comme la nouveauté techno qui allait révolutionner les poignets, et reléguer les smartphones à nos fonds de poche et de sacs à main. Bémol : près de trois ans après que le secteur high-tech a mis le paquet sur la montre connectée, elle est loin d’être le produit mainstream escompté… Au dernier trimestre, il ne s’est écoulé que 3,5 millions de smartwatches dans le monde. Dont 1,6 million d’Apple Watches et 600.000 Galaxy Gear de Samsung. Une chiquenaude, face aux volumes des ventes de smartphones… Pour vraiment conquérir les cœurs, la smartwatch devra se faire plus compétente, autonome, discrète et bon marché qu’actuellement. Ce changement de cap est, peut-être, en cours d’amorce à l’IFA de Berlin. Samsung y a dévoilé sa Gear S3, déclinée en deux versions : Classic et Frontier (plus classique, et capable de s’affranchir du smartphone, puisque pourvue d’une connectivité 4G). Point de prix, en revanche, pour cette e-tocante aux grandes ambitions. Ses rivales ne manqueront pas : de l’Asus Zenwatch 3 - à l’aspect très soigné - à la nouvelle version de l’Apple Watch, attendue pas plus tard que la semaine prochaine, quand l’IFA aura fermé ses volets.





De nouveaux téléphones toujours plus doués en photo

En attendant l’iPhone 7 (ou 6 SE, c’est encore à voir…) le 7 septembre prochain, l’IFA a, comme de coutume, accouché de plusieurs téléphones mobiles. Pas les plus cruciaux du marché : ceux-là sont réservés à l’événement barcelonais Mobile World Congress, en février-mars. Néanmoins, Sony a défloré les Xperia XZ et X Compact, qui mettent le paquet sur la photographie, avec des capteurs de 23 Mégapixels. Huawei, de son côté, a lui aussi utilisé la photo (et une selfie cam particulièrement performante) pour ses Nova et Nova Plus, taillés pour faire un malheur. Partiellement dédiés à la gent féminine (allô, centre pour l’égalité hommes-femmes ?), ils alignent une fiche technique costaude, un design soigné pour un tarif concurrentiel : 399 € et 429 € (dès octobre). Notons encore que Lenovo, qui vient de commercialiser son premier téléphone en Belgique (le K5), et qui détient Mororola, a présenté le Moto Z Play, un photophone haut-de-gamme avec module Hasselblad qui parlera aux amateurs d’images au poil…













Des souris…. silencieuses

Tenant compte du nouvel espace de travail et de la popularisation de l’Open Space, le bruit est devenu, pour beaucoup d’employés (et de patrons qui choyent la productivité de leurs ouailles) un réel problème. "Nous vivons de plus en plus en communauté, que vous travailliez en open space ou à la maison, parfois le silence est d’or", explique Andy Hoekstra, Country Manager Benelux chez Logitech. "C’est pourquoi nous avons créé les souris M220 Silent et M330 Silent Plus. Nos ingénieurs ont étudié les sources et causes du bruit afin de développer les moyens nécessaires pour réduire le niveau de décibel sans pour autant nuire à la qualité du produit". Résultat ? Des souris d’apparence classiques, mais annihilant le clic et 90 % plus silencieuses que les autres rongeurs informatiques !





L’Osmo Mobile, pour des vidéos au top

Au départ, il y a ce paradoxe : alors que l’utilisateur moyen d’un smartphone prend 100 photos par mois en moyenne, il ne capture, avec le même appareil, que sept vidéos. Un créneau dans lequel la marque DJI (réputée pour ses drones, essentiellement) vient de s’engouffrer en présentant l’Osmo Mobile (349 €). Cet accessoire, couplé à une application, permet de transcender les capacités filmiques de votre smartphone pour réaliser de - vraies - bonnes vidéos, bien stabilisées.

L’Osmo Mobile, d’uen autonomie de 4 h 30, se connecte en Bluetooth et utilise la nacelle de stabilisation 3-axes de DJI et la technologie SmoothTrack. Elle permet d’atteindre une précision de mouvement de 0,03 degrés. La compatibilé est assurée avec la majorité des smartphones récents. Avis aux vidéastes amateurs !













SMART HOME : des vannes thermostatiques connectées

Les Français de chez Netatmo nous avaient habitués à la qualité de leurs stations météo et à la caméra à reconnaissance de visage Welcome. Voici qu’ils reviennent avec un nouveau produit : la vanne thermostatique connectée. Pilotables à la voix ou depuis une app, elles permettent de moduler le débit d’un radiateur à eau, et, donc, la température, pièce par pièce. Bon point : elles sont enfantines à installer - il suffit de dévisser la vanne thermostatique et de la remplacer par la vanne connectée.

Netatmo assure que ses vannes sont compatibles avec 90 % des radiateurs à eau sur le marché et pour cause : elles ont été conçues pour le marché européen et embarquent un adaptateur. Sortie avant le grand froid hivernal, à 69 € la vanne, 179 € + kit de deux vannes et le pont de connexion.