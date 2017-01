Fonctionnalités phares du réseau social Snapchat (qui vise un public plus jeune que les autres réseaux), les stories devraient débarquer sur Facebook, après avoir déjà conquis Instagram, service sur lequel Mark Zuckerberg et ses acolytes avaient déjà mis la main il y a quelques temps.





Actuellement en test en Irlande, la fonction Stories, qui devrait rapidement s'étendre partout ailleurs, sera disponible sur IOS et Android. Son but sera de permettre de prendre et diffuser rapidement des photos et vidéo éphémères, qui resteront disponibles seulement 24 heures, comme c'est le cas sur Snapchat, pour vos ami(e)s. Ce délai passé, elles disparaitront à jamais ! Des outils seront également prévus afin de customiser les contenus que vous souhaitez partager de la sorte.





Si vous désirez donc regarder une tranche de vie d'un de vos contacts, il vous suffira d'appuyer sur les cercles, entourant la photo de profil de ces derniers, qui apparaitront dans l'appli, au-dessus de votre fil d'actualité.