Âgé de 12 ans, le réseau social Tumblr va revoir ses filtres et interdire la pornographie ou, comme il le dit si bien sa communication, tous les "contenus adultes" présents sur sa plateforme, et ce, à partir du 17 décembre.

Un mal pour un bien puisque depuis plus de trois semaines, l’appli qui permet d’y accéder a été bannie de l’App Store Apple, plus aucun appareil de la marque à la pomme ne pouvant donc télécharger l’application. Une tuile qui impose au réseau social de renforcer le filtrage de ses contenus comme le font déjà Facebook et Instagram, et ce, au risque de perdre une partie de ses adeptes.

Depuis toujours Tumblr est considéré comme un réseau social assez libre. Sans peser aussi lourd que Facebook ou Instagram, il est attrayant, notamment pour de nombreux artistes qui y présentent leurs œuvres, parfois osées, sans être bannis. Mais cette liberté a aussi conduit à certaines dérives. À côté d’images, de vidéos et de textes à caractère explicitement sexuel, de la pédopornographie a fait son apparition. D’où la nécessité d’agir.

Le filtrage renforcé a déjà commencé depuis le 3 décembre avec parfois des ratés. Des utilisateurs ont observé que certains de leur poste "innocent" ont été supprimés pour motif de "contenu pornographique".