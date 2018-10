Depuis que Pokémon Go a permis aux joueurs de débusquer des pokémons cachés dans le monde réel grâce à la réalité augmentée, de nombreux jeux se basant sur cette technologie ont vu le jour.

Après Harry Potter ou The Walking Dead, c'est maintenant la Fundación Ramón Pané qui s'y est mise dans le cadre des Journées mondiales de la Jeunesse qui auront lieu en janvier au Panama. Selon le directeur de la fondation, Ricardo Grzona, le Pape lui-même aurait été très enthousiasmé par ce jeu, relaye Geeko.

Mais qu'est-ce que Follow JC Go?

Cette application mobile qui signifie "Suis Jésus-Christ" s'est inspirée de Pokémon Go pour faire découvrir la religion chrétienne. Concrètement, les utilisateurs pourront marcher dans la rue et rencontrer sur leur chemin des personnalités bibliques via l'application. Ils devront alors répondre à leurs questions. S'ils réussissent, ces personnages de la Bible rejoindront leur équipe. Il s'agit là d'une manière d'en apprendre plus sur la Bible tout en s'amusant.

L'application proposera aux utilisateurs de s'arrêter quelques instants pour prier, dans la vie réelle cette fois.

Elle encouragera également les contacts entre croyants puisque ceux-ci pourront communiquer à travers une messagerie. Ils auront aussi la possibilité de faire des dons à des bonnes oeuvres.

Pour l'instant, l'application n'est disponible qu'en espagnol mais elle devrait vite l'être en anglais et en français.