En effet, l'application a été accusée de dévoiler certaines données sensibles de leurs utilisateurs. Outre l'adresse email ou le numéro de téléphone, d'autres informations ont fuité. Il est possible de connaitre le dernier dépistage VIH des usagers, ainsi que leurs positions sexuelles préférées.





Scott Chen, l'un des responsables de Grindr, a expliqué qu'en tant " qu'entreprise au service de la communauté LGBTQ (lesbiennes, gay, bi, trans et 'queer', ndlr), nous comprenons à quel point la révélation d'un statut HIV peut être un sujet sensible". Avant d'ajouter que "notre but a toujours été de promouvoir la santé et la sécurité de nos utilisateurs", explique l'AFP.





Les entreprises telles que Apptimize et Localytics, qui sont chargées de tester les performances de l'application, ont reçu des données provenant de Grindr.





Toujours selon Scott Chen, les utilisateurs sont "soumis à des clauses contractuelles strictes" de confidentialité. Les usagers de Grindr ont l'opportunité de signaler ou non sur leur profil leur statut VIH. Ils doivent donc être prudents.





Grindr reconnaît que " parfois, ces données peuvent inclure des infos relatives à la localisation et au statut VIH car ce sont des informations qui sont dans (l'application)".

Ces données partagées rendent les personnes identifiables, rapporte un chercheur du cabinet norvégien SINTEF. "Grindr n'a jamais vendu et ne vendra jamais d'informations personnelles identifiables - en particulier les données relatives au statut VIH ou à la dernière date de test - à des tierces parties ou à des annonceurs", s'est défendu Scott Chen. L'association de défense des droits numériques Electric Frontier Foundation a estimé "décevante" la réponse de Grindr : "Vous avez trahi la communauté LGBT". Grindr se qualifie de "plus grand réseau mondial de rencontres pour hommes gays". L'application fondée en 2009 a été l'une des premières à utiliser la technologie de la géolocalisation sur smartphone. Le groupe américain revendique 3,6 millions d'usagers actifs quotidiens.

Il n'y a pas que Facebook qui est dans l’œil du cyclone. C'est maintenant au tour de Grindr.