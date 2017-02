Penser que deux âmes sœurs qui s’ignorent puissent bâtir une relation amoureuse sur les goûts communs et passions similaires ? So 2016 !

Hater , une application mobile pour smartphones parue hier sur l’App Store officiel d’Apple (et donc disponible sur iPhone et iPad), prend totalement la tangente sur ce romantisme conventionnel. Et propose à ses membres de trouver un conjoint… qui partage les mêmes dégoûts que lui.

Le principe est simple : Hater recense plus de 3.000 thèmes, devant lesquels l’utilisateur qui aura téléchargé l’appli (gratuitement) devra réagir de quatre manières possibles : il peut déplacer son doigt vers le bas lorsqu’il déteste (hate), vers le haut lorsqu’il aime (love), swiper (faire glisser l’index, NdlR) vers la gauche pour ne pas aimer (dislike) et enfin à droite pour se contenter d’apprécier (like). L’application, qui géolocalisera les membres, suggérera ensuite, à la Tinder, à des personnes aux profils et irritations semblables de prendre contact…

À New York, où Hater est testée depuis décembre, trois sujets de détestation font l’unanimité : l’élection présidentielle américaine de 2016, ne pas respecter les conventions quand on marche dans la rue et nettoyer les cheveux coincés dans le lavabo. En revanche "ma maman", "l’océan" ou le "guacamole" sont les thèmes les plus aimés par les usagers de la Big Apple.

Que les utilisateurs d’un smartphone Android que cet algorithme de la détestation aguiche se rassurent : l’app sortira sur le Google Play au printemps. Pour le meilleur, mais surtout le pire, donc…