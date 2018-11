Vous n'imaginez pas le nombre de sous-catégories existantes sur le service...

Si Netflix a conquis plus de 130 millions d'abonnés dans le monde, et près d'un jeune (18-24 ans) sur deux en Belgique, c'est certainement par la richesse de son offre et la clarté de sa présentation. Toutefois, le catalogue de la plateforme de streaming est tellement vaste quil lui est bien compliqué d'afficher toutes les catégories connues dans le service...

Il existe, pour se faire, un moyen simple d'accéder à ces catégories cachées. L'astuce ne fonctionne, toutefois, que depuis un navigateur Internet. Il suffit d'yentrer l'URL suivante : https://www.netflix.com/browse/genre/1365. Les quatre derniers chiffres servant à identifier une catégorie. Et il en existe plus d'une centaine, de "thrillers d'action" à "films de loup-garou" en passant par "films sur le football US" !

Voici l'intégralité des codes existants à ce jour :

Action & Aventure (1365)

- Films d’action Asiatiques (77232)

- Les grands classiques Action & Aventure (46576)

- Comédies d’action (43040)

- Thrillers d’action (43048)

- Aventures (7442)

- Comics et Films de Superhéros (10118)

- Westerns (7700)-

- Films d’espionnage (10702)

- Films d’arts martiaux (8985)

- Films de guerre & action (2125)

Dessins animés (7424)A.C

- Dessins animés adultes (11881)

- Dessins animés d’action (2653)

- Comédies animées(9302)

- Drames animés (452)

- Dessins animés de Science Fiction (2729)

- Dessins animés d’horreur(10695)

- Dessins animés Heroïc & Fantasy (11146)

- Séries animées (6721)

Séries & Shows TV (83)

- Séries britanniques (52117)

- Les classiques (46553)

- Crimes (26146)

- Séries cultes (74652)

- Cuisine et voyage (72436)

- Programmes pour enfants (27346)

- Séries coréennes (67879)

- Mini-séries (4814)

- Séries sur la guerre (25804)

- Science & Nature (52780)

- Action & Aventure (10673)

- Comédies (10375)

- Documentaires (10105)

- Drames (11714)

- Horreur (83059)

- Mystère (4366)

- Science-Fiction & Fantasy (1372)

- Télé-réalité (9833)

- Programmes pour ados (60951)

Films pour enfants ou en famille (783)

- Films de 0 à 2 ans (6796)

- Films de 2 à 4 ans (6218)

- Films de 5 à 7 ans (5455)

- Films de 8 à 10 ans (561)

- Films de 11 à 12 ans (6962)

- Documentaires pour enfants (10659)

- Disney (67673)

- Films basés sur des livres pour enfants (10056)

- Cartoons (11177)

- Programmes TV pour enfants (27346)

- Musique pour enfants (52843)

- Contes autour des animaux (5507)

Les grands classiques du cinéma (31574)

- Les classiques de la comédie (31694)

- Les drames classiques (29809)

- Les classiques de la Science Fiction & Fantasy (47147)

- Les Thrillers (46588)

- Film Noir (7687)

- Les grands films de guerre (48744)

- Les grandes épopées (52858)

- Cinéma muet (53310)

- Westerns (47465)

Comédies (6548)

- Comédies noires (869)

- Comédies de l’étranger(4426)

- Comédies politiques (2700)

- Comédies autour du sport (5286)

- Stand-up (11559)

- Comédies pour ados (3519)

- Satires (4922)

- Comédies romantiques (5475)

Films cultes (7627)

- Films de série B (8195)

- Films Kitchampy (1252)

- Films d’horreur (10944)

- Films de Science-Fiction et Fantasy(4734)

- Comédies cultes (9434)

Documentaires (6839)

- Biographies (3652)

- Crimes (9875)

- Documentaires étrangers (5161)

- Histoire (5349)

- Guerres (4006)

- Sports (180)

- Musique et concerts (90361)

- Voyage (1159)

- Politique (7018)

- Religions (10005)

- Science & Nature (2595)

- Culture et Société (3675)

Drames (5763)

- Biographies(3179)

- Les grands classiques(29809)

- Au tribunal (528582748)

- Crime (6889)

- Basés sur un livre (4961)

- Basés sur une histoire vraie (3653)

- Drames sentimentaux (6384)

- A l’étranger (2150)

- Sport (7243)

- Drames gay et lesbiens (500)

- Films indépendants (384)

- Drames pour adolescents (9299)

- Films de guerre (11)

- Drames politiques (6616)

- Dans le showbiz (5012)

- Société (3947)

Foi & Spiritualité (26835)

- Films (52804)

- Documentaires spirituels (2760)

- Pour les enfants (751423)

Films étrangers (7462)

- Art de vivre (29764)

- Action & Aventure (11828)

- Les grands classiques (32473)

- Comédies (4426)

- Documentaires (5161)

- Drames (2150)

- Films gay et lesbiens (8243)

- Films d’horreur (8654)

- Science-Fiction & Fantasy (6485)

- Thrillers (10306)

- Comédies romantiques (7153)

- Cinéma africain (3761)

- Cinéma australien (5230)

- Cinéma belge (262)

- Cinéma coréen (5685)

- Cinéma latino-américain(1613)

- Cinéma du Moyen-Orient (5875)

- Cinéma néozélandais (63782)

- Cinéma russe (11567)

- Cinéma scandinave (9292)

- Asie du Sud Est (9196)

- Cinéma espagnol (58741)

- Cinéma grec (61115)

- Cinéma allemand (58886)

- Cinéma français (58807)

- Cinéma d’Europe de l’Est (5254)

- Pays-Bas (10606)

- Cinéma irlandais (58750)

- Cinéma japonais (10398)

- Cinéma italien (8221)

- Cinéma indien (10463)

- Cinéma chinois (3960)

- Cinéma britannique (10757)

Films gay & lesbiens (5977)

- Comédies (7120)

- Drames (500)

- Cinéma romantique (3329)

- Cinéma étranger (8243)

- Documentaires (4720)

- Œuvres de la télévision (65263)

Films d’horreur (8711)

- Films de série B (8195)

- Avec des créatures (6895)

- Films cultes (10944)

- En eaux profondes (45028)

- Cinéma étranger (8654)

- Comédies (89585)

- Avec des monstres (947)

- Serial killers (8646)

- Surnaturel(42023)

- Films d’horreur pour ados (52147)

- Films de vampires (75804)

- Films de loups-garou (75930)

- Films de zombies (75405)

- Histoires sataniques (6998)

Cinéma indépendant (7077)

- Œuvres expérimentales (11079)

- Action & Aventure (11804)

- Thrillers indépendants (3269)

- Films romantiques indépendants (9916)

- Comédies indépendantes (4195)

- Drames indépendants (384)

Musique (1701)

- Pour les enfants (52843)

- Country & Western/Folk (1105)

- Jazz (10271)

- Musique latine (10741)

- Concerts Urban & Dance (9472)

- Concerts du monde entier (2856)

- Concerts Rock & Pop (3278)

- Comédies musicales (13335)

- Les grands classiques (32392)

- Disney (59433)

- Comédies musicales sur le destin des stars (13573)

- Sur scène (55774)

Romances (8883)

- Les plus célèbres (502675)

- Excentrique (36103)

- Films indépendants (9916)

- Cinéma étranger (7153)

- Drames (1255)

- Érotique (35800)

- Les grands classiques (31273)

- Comédies romantiques (5475)

Science-Fiction & Fantasy (1492)

- Films d’action (1568)

- Avec des extraterrestres (3327)

- Les classiques (47147)

- Films cultes (4734)

- Fantasy (9744)

- Films d’aventure (6926)

- Drames (3916)

- Films d’horreur (1694)

- Thrillers (11014)

- Cinéma étranger(6485)

Films sur le thème du sport (4370)

- Comédies (5286)

- Documentaires (180)

- Drames (7243)

- Films sur le baseball (12339)

- Films sur le football US (12803)

- Films sur la boxe (12443)

- Films sur le foot (12549)

- Arts Martiaux, combats, catch (6695)

- Films de basketball (12762)

- Sports & Fitness (9327)

Thrillers (8933)

- Films d’action(43048)

- Les classiques (46588)

- Crimes (10499)

- Films étrangers (10306)

- Thrillers indépendants (3269)

- Films de gangsters (31851)

- Thrillers psychologiques (5505)

- Thrillers politiques (10504)

- Mystères (9994)

- Thrillers de Science-Fiction (11014)

- Thrillers d’espionnage (9147)

- Thrillers érotiques (972)

- Thrillers surnaturels (11140)