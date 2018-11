Depuis de nombreuses années, les constructeurs de PC proposent dans leur gamme des PC de petites dimensions, c’est le cas de Dell avec l’Optiplex 7060 micro. Un boîtier compact de 3,6 cm sur 17,8 cm et 18,2 cm de haut. Il intègre tous les composants nécessaires à son fonctionnement, sauf l’alimentation qui est décentralisée. Comme pour tout ordinateur, différentes configurations sont présentes. La première commence avec un processeur Intel I5 (8e génération), 8 GB de mémoire RAM et 128 Go de mémoire de stockage sur un disque dur SSD de type M.2. Le système d’exploitation est Windows 10 version pro ou Linux. Le prix débute à 809,02 € hors TVA et hors livraison. La boîte contient aussi un clavier et une souris filaire. La version que nous avons testée avait 16 GB de RAM, mais aucune connexion Wi-Fi ou Bluetooth n’était présente. Il a fallu passer par des accessoires USB pour connecter un casque ou à Internet si vous ne désirez pas utiliser le port Ethernet de l’ordinateur. Il vaut mieux dès lors vérifier sa configuration avant de passer à l’achat.

Côté des connexions, le Dell Optiplex est bien garni. On compte un USB 3 de type C, cinq USB 3 de type B. Les deux DisplayPort permettent de connecter deux écrans gérés par une carte graphique Intel. Si cela ne suffit pas, un troisième écran peut être ajouté avec une connexion HDMI ou USB de type C mode alterné à prendre en option lors de la commande. Il est aussi possible d’opter pour une carte graphique dédiée plus puissante.

Même s’il est dépourvu de ventilateur, le Dell Optiplex 7060 micro n’a pas tendance à chauffer. Ce qui garantit l’absence de bruit de fonctionnement. La chaleur des composants est dispersée par la circulation d’air de l’avant vers l’arrière. Il faut régulièrement retirer les poussières de la grille avant comme on le ferait pour n’importe quel ordinateur.

Gain de place

À qui est destiné ce genre d’ordinateur. Aux entreprises certainement, mais certainement pas aux fanas de jeux qui sont habitués à changer le matériel à l’intérieur de leur ordinateur régulièrement pour augmenter les performances et rester au top. Ce modèle peut aussi intéresser un particulier. Il faut dès lors comparer avec les offres d’ordinateur tout en un du type, des appareils dont l’ordinateur est intégré dans l’écran, mais si vous choisissez cette dernière solution, vous devrez remplacer l’entièreté de votre ordinateur si votre écran tombe en rade.

L’avantage de ce petit ordinateur par ses dimensions est le gain de place. Il se fait discret sur le bureau, accroché à l’arrière d’un écran ou sous un bureau. Maintenant, il est évidemment plus difficile de modifier des composants ou d’ajouter de la mémoire soi-même. L’accès est beaucoup plus difficile que dans une tour "classique". Et en cas de panne un retour vers le service après-vente s’imposera.