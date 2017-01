Lorsque Steve Jobs entre en scène, il commence sa présentation comme une conférence de presse banale (pour Apple, on s'entend). Il revient sur les chiffres de vente, parle des différents modèles d'iPod et présente le premier modèle d'Apple TV grâce à une démo de Phil Schiller.

Puis, après une vingtaine de minutes (21'50), Steve jobs boit un coup et prend un ton grave. "C'est un jour que j'attends depuis deux ans et demi." Steve Jobs revient sur les grandes révolutions d'Apple : le Macintosh et 1984, le premier iPod en 2001. Tout cela pour encore mieux annoncer une nouvelle révolution. Et en ce qui concerne les effets d'annonce, Apple sait comment s'y prendre.

Steve Jobs annonce "trois révolutions" . "Un iPod à écran large, un téléphone portable révolutionnaire et un navigateur internet." Laissant passer les applaudissements (qui se muent en acclamation pour le téléphone portable), Steve Jobs répète son annonce."Trois choses : un iPod, un téléphone portable révolutionnaire, un navigateur internet." Et puis, une deuxième fois, déclenchant les rires de l'assemblée. "Un iPod, un téléphone portable révolutionnaire, un navigateur internet". La salle rit, puis se met à comprendre. Steve Jobs insiste "ce ne sont pas trois appareils différents, mais bien un seul. Et on l'appelle l'iPhone".

Apple n'a pas inventé le smartphone, c'est la société IBM. Et au moment où Steve Jobs commence à penser à son iPhone, ce sont les marques Nokia mais surtout Blackberry qui sont leaders du marché mondial. L'accès à internet, la gestion des mails, un clavier 'qwerty' (et non plus composé de 12 touches) qui permettent d'écrire plus facilement un long texte, c'est sur ces ingrédients que Blackberry domine le marché. Mais à l'époque, tous ces appareils ont une caractéristique que regrette Steve Jobs (vers 27') : un clavier physique, en plastique, qui réduit le nombre de possibilités pour l'utilisateur. Apple voit déjà plus loin, un monde fait d'applications, qui auront chacune leur utilisation propre et donc, leurs boutons propres. Apple supprime le clavier physique, développe l'écran tactile et invente l'iPhone.

Et Steve Jobs se lance alors dans la démonstration de l'appareil qui deviendra par la suite la marque de fabrique des Keynotes d'Apple. On ne montre pas les caractéristiques techniques du produit ou la puissance de tel ou tel composant. Apple montre dans ses Keynote ce que monsieur et madame tout-le-monde peut en faire. Le slogan de l'App Store (sorti un an après) confirmera la démarché d'Apple : "Il y a une App pour ça".

L'iPhone de première génération sera commercialisé aux Etats-Unis à partir de juin 2007 et en Europe à l'automne suivant. L'objectif des ventes d'Apple est ambitieux : 10 millions d'appareils vendus dans le monde. Un objectif atteint en 2008. Le 9 juin 2008 sortait la deuxième version de l'appareil : l'iPhone 3G. Et toutes les générations suivantes d'iPhone auront les composantes de ce premier appareil : de la musique, un téléphone portable intégrant notamment un appareil photo et un accès à internet. Ou autrement dit, "Un ipod, un téléphone portable révolutionnaire, un navigateur internet".