Les analystes prédisent un fléchissement des ventes des smartphones pommés. Trois facteurs conduisent peuvent l'expliquer : Apple qui pousse sur le champignon des prix depuis dix ans, les utilisateurs qui gardent leur smartphone plus longtemps et, point non-négligeable, l'arrivée d'une concurrence féroce sur le très haut-de-gamme, où Apple et Samsung ne se sont longtemps bagarrés qu'à deux. Reste à voir ce que la Pomme va faire...

La machine aux prix qui s'envolent, en branle dans l'industrie du smartphone depuis 10 ans - et plus particulièrement chez Apple -, connaît-elle ses premiers ratés ? On est en droit de le penser. Repoussant un nouveau cap tarifaire avec ses derniers iPhone (XS, XS Max et XR), Apple semble connaître un recul de ses ventes. Point de chiffres officiels à ce stade, mais il y a consensus sur cette conclusion du côté des analystes. Pour Anna Lee, du cabinet Tomura, les ventes d’iPhone passeraient ainsi de 213 millions d’exemplaires en 2018 à 201 millions en 2019, puis à 200 millions en 2020. Au centre de ce recul, la conjoncture de trois facteurs : Apple qui pousse sur le champignon des prix, les utilisateurs qui gardent leur smartphone plus longtemps et, point non-négligeable, l'arrivée d'une concurrence féroce sur le très haut-de-gamme, où Apple et Samsung ne se sont longtemps bagarrées qu'à deux.

Reste que le message est contradictoire. Prenons le cas de l'iPhone XR. Greg Joswiak, vice-président du marketing produit d'Apple, a récemment déclaré à CNET que l'iPhone XR est "l'iPhone le plus populaire depuis que le produit est disponible". Or, dans la meme concordance de temps, Apple lançait, aux USA, une offre promotionnelle de reprise avec jusqu'à 300$ de réduction sur l'achat de l'iPhone XR en échange d'un iPhone plus ancien...

De là à prédire une baisse de prix des iPhone dans un futur proche, il y a un pas... que l'analyste Daniel Uves (du cabinet Wedbush) voit bien Apple franchir en 2019 - ce sera, selon lui, soit une baisse de prix soit l'introduction d'un nouveau design.