New-Tech Si les objets connectés et les voitures de demain ont accaparé toute la lumière du CES 2017 de Las Vegas, une rixe ancestrale se redessinait…

On a beaucoup suivi, dans ces colonnes, les nouveautés, toujours connectés, pas toujours utiles, du salon des nouvelles technologies de Las Vegas, le CES 2017. Un salon qui, par ailleurs, au fil du temps, a la fâcheuse tendance à se muer en salon de l’auto (autonome, électrique, et smart). Néanmoins, si la prolifération des écrans s’est emparée de nos foyers, le patron de tous ceux-ci, le téléviseur, n’est pas avare d’innovations et d’ambitions cette année.

À y regarder de plus près, c’est même une guerre, ancestrale, partagée entre acteurs mondiaux, qui s’est redessinée en cette édition…

L’oled relancé

Le fer de lance de l’innovation télévisuelle, chez le Sud-Coréen LG, tient, depuis plusieurs années déjà, en quatre lettres : OLED. Le fabricant mise plus que jamais sur ce type d’affichage en 2017. À la différence des écrans LED, les téléviseurs OLED (dont la lettre o fait référence à organique) ne nécessitent pas de rétro-éclairage. Comprenez que pour afficher un noir vraiment noir, la diode émettrice du pixel s’éteint totalement, ce qui permet une profondeur de noir, Graal tant prisé du home-cinéphile, optimale. Au-delà, une dalle OLED est toujours d’une finesse remarquable et capable de renvoyer des couleurs extrêmement vives, pour ne pas écrire vivantes. Le bémol ? Longtemps, les téléviseurs OLED ont été complexes et coûteux à fabriquer en chaîne, notamment sur des dalles de grande taille dont le chaland est de plus en plus friand. Un paradigme que l’industrie est en train de détruire, tout en libérant les contraintes historiques du téléviseur (câblage, prise de place, etc.). Au-delà d’une gamme générale qui ne cesse de se démocratiser et de permettre la résolution UHD, LG porte beaucoup d’espoirs sur le modèle W de sa gamme signature.

Un téléviseur aérien, 4K-UHD, d’une finesse rarement vue : 2,57 mm pour la version 65 pouces. Oui, votre smartphone est bien plus épais que cette télévision. Et la page de ce journal, plus tellement plus fine… La prouesse est obtenue en déportant tout le hardware et le décodage de signaux dans une barre de son, reliée au téléviseur par un câble très discret et propriétaire. On épure l’écran au maximum, tout en réduisant la contrainte du câblage. Pour s’approcher, comme jamais, du mythe de la télévision papier peint…

Par ailleurs, la télé est tellement légère qu’elle se fixe au mur grâce à des attaches magnétiques. Pour le moment, LG ne communique pas sur le prix de ce produit, dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre 2017.

La télévision de Sony, qui revient à l’OLED après avoir claqué la porte (comme Panasonic !) est très similaire : il s’agit d’un écran 4K, avec des couleurs là aussi très proches de celles naturelles et un réglage de contrastes dynamique. D’après le fabricant, l’angle de visionnage est élargi, offrant ainsi à toute une famille une excellente vision, qu’on soit placé au centre ou à une extrémité du canapé. Mais la vraie innovation de Sony, c’est son système acoustique Acoustic Surface : pour la première fois dans l’histoire des télévisions, le son émane directement de l’écran, grâce à la résonance de celui-ci !

QLED, meilleur que l’OLED ?

Enfin, le patron des ventes de téléviseurs en Europe, et plus encore en Belgique, Samsung, y est lui allé de sa propre innovation : QLED. Une manière de continuer à snober à l’OLED… tout en affirmant avoir dépassé ses vertus ! QLED, c’est donc l’aboutissement des recherches du Sud-Coréen autour d’un autre principe très flou pour le grand public : l’utilisation des boîtes quantiques (Quantum Dots) dans les téléviseurs. Ces points quantiques, particules métalliques mues par des propriétés scientifiques très spécifiques, seraient capables, dixit Samsung, de couvrir 100 % de l’espace DCI P3, l’espace colorimétrique utilisé dans le cinéma. En générant leur propre lumière (comme l’OLED !), du moins c’est l’ambition sur laquelle Samsung travaille. Tout en n’oubliant pas de soigner le design, plus fin que jamais, tant en pose murale façon tableau, que sur un pied façon chevalet !

Voilà le champ de bataille sur lequel s’affrontent les téléviseurs de demain : entre design bordeless et ultrafin, et technologies de plus en plus compliquées à appréhender pour le grand public…