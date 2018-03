Un smartphone en guise de télécommande de la maison, qui lance le préchauffage à 180 degrés du four alors que vous êtes encore dans les embouteillages, et qui, dans le même temps, commande à l’aspirateur robot de démarrer sa ronde pour que ce soit propre à votre retour. Retour salué, automatiquement, par l’activation de l’éclairage, du chauffage ou de la clim’. Pendant, ce temps, votre compagne/compagnon fait les courses, pour la petite sauterie du soir, et vérifie, par le biais de son mobile, la contenance de votre frigo à caméras intégrées. Frigo muni d’un écran au travers duquel vos amis, pile à l’heure, s’affichent devant la caméra de votre sonnette... Science-fiction ? Que nenni. Nous avons pu tester ces scénarios, hier, à Londerzeel, où la marque Samsung exhibe sa vision des objets connectés et ses dernières sorties. "La maison connectée, ce n’est pas la maison du futur. C’est la maison du présent, maintenant !" clame Isabelle Roels, porte-parole de la marque en Belgique. Le titan de Séoul est, d’ailleurs, loin d’être le seul acteur...

(...)