Ah, son Snake, sa batterie increvable, ses formes tout en rondeur, sa silhouette incassable, et ses sonneries téléchargeables… De tous les téléphones mobiles sortis, peu ont autant marqué les esprits que le Nokia 3310. Avec ses prédécesseurs de Nokia 5110 et 3210, de même que les Mototrola StarTac et Ericsson T18, le 3310 est le mobile qui a dépucelé la génération Y à la téléphonie nomade.

Toutefois, on le sait, la marque finlandaise, qui fut leader du marché de la téléphonie mobile 14 ans sans discontinuer avant de périr sur les rails du smartphone, est en train de ressusciter. Reprise par HMD Global aux mains de Microsoft (qui n’a pas su en tirer la quintessence et surfer sur sa nostalgie), Nokia va notamment revenir, lors du mobile World Congress de Barcelone fin du mois, avec de nouveaux appareils. Parmi eux : le Nokia 6, sous Android 7.0 et qui sera vendu à 249 €. Mais aussi le Nokia 3 et un revival de ce bon vieux 3310 ! Son esprit sera conservé : ni caméra, ni 4G n’y seront incorporés. Et son prix d’appel sera accessible : 59 €. La légende serait-elle sur le point de renaître ?